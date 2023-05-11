Саенко Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саенко Алексей Яковлевич

Мать: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1988

Сын: Обухович Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна

Рождение ребёнка
18.01.1990

Сын: Обухович Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Саенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Татьяна

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