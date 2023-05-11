Саенко Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саенко Алексей Яковлевич
Мать: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1988
Сын: Обухович Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Саенко Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1990
Сын: Обухович Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Саенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Татьяна