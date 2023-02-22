Колобянин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобянин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Уткина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колобянин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колобянин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Колобянин Тит Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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