Колобянин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Уткина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колобянин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно