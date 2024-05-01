Суботин Прокопий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботин Прокопий Александрович

Суботин Прокопий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Суботин Александр Матвеевич

Мать: Суботина Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Субботин Анисим Прокопьевич

Мать ребёнка: Суботина Матрона

Рождение ребёнка
1859

Сын: Суботин Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Суботина Матрона

Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.