Суботин Прокопий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Суботин Александр Матвеевич
Мать: Суботина Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Субботин Анисим Прокопьевич
Мать ребёнка: Суботина Матрона
Рождение ребёнка
1859
Сын: Суботин Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Суботина Матрона
Смерть
После 1860