(Калинина) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: Бокова Евдокия Герасимовна

Смерть
1883