Домна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василей Васильев
Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Поликарп Васильев
Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов
Смерть
Неизвестно