Домна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Солдат Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Василей Васильев

Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Поликарп Васильев

Отец ребёнка: Василий Солдат Пантелеймонов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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