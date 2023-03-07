Пасынкова Елизавета (Алиссафьица) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1639 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Пасынков Кирилл (Кирюшка) Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Дорофей (Доронка) Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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