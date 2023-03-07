Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Пасынков Кирилл (Кирюшка) Иванов
Отец ребёнка: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Пасынков Дорофей (Доронка) Иванов
Отец ребёнка: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678