Лойконен Яков Эрикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛойконен Яков Эрикович

Лойконен Яков Эрикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

17.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лойконен Эрик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лойконен Семён Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лойконен Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лойконен Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.06.1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.