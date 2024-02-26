Лойконен Яков Эрикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти17.06.1898
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лойконен Эрик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лойконен Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лойконен Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.06.1898