Савиных Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савиных) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савиных) Наталья

Мать ребёнка: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Смерть
Неизвестно

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