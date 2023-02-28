Копаев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копаев ?
Мать: Копаева Акулина
Рождение ребёнка
14.09.1966
Сын: Копаев Юрий
Мать ребёнка: Копаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Копаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Копаева Мария
г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копаева Мария
Смерть
Неизвестно