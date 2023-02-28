Копаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копаев Иван

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Место рождения

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копаев ?

Мать: Копаева Акулина

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.09.1966

Сын: Копаев Юрий

Мать ребёнка: Копаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Копаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Копаева Мария

г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копаева Мария

Смерть
Неизвестно
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