Парасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Семен Иванович

Мать: Маремьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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