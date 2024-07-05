Прасковья Григорьевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1830 г.р.
1835 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Кошелев Егор

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошелев Никита

Отец ребёнка: Кошелев Егор

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кошелев Егор

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кошелев Егор

Смерть
Неизвестно

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