Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Кошелев Егор
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кошелев Никита
Отец ребёнка: Кошелев Егор
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кошелев Егор
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кошелев Егор
Смерть
Неизвестно