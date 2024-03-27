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Величанский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Величанский Борис Матвеевич

Мать: Величанский Раиса

Военная служба
Неизвестно
Величанский Яков Борисович старшина Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 22 Дата и место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Последнее место службы 19 сд ( 19 сд ) Дата выбытия 15.08.1943 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Украинская ССР, Харьковская обл., Харьковский р-н, с/з Затишье Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18001 Номер дела ист. информации
Смерть
15.08.1943
с-х Затишье, Харьковская обл.
Похороны
Неизвестно
| Списки потерь
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