Солодовников (Чигрин) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1922
Сын: Солодовников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Солодовников Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно