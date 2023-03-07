Солодовников (Чигрин) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Чигрин) Александра Михайловна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
10.11.1913

Муж: Солодовников Николай Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1922

Сын: Солодовников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Солодовников Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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