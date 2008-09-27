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Киприянов Игорь Ростиславович

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

05.07.1951

Дата смерти

27.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951

Отец: Киприянов Ростислав Иванович

Мать: Киприянова Таисия Петровна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
15.06.1974

Жена: Киприянова Галина Константиновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1975

Сын: Киприянов Ростислав Игоревич

Мать ребёнка: Киприянова Галина Константиновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
27.09.1983

Жена: Киприянова Галина Константиновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Около 1983

Жена: Киприянова Лидия Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.11.1985

Дочь: Сыстерова Дарина Игоревна

Мать ребёнка: Киприянова Лидия Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.09.2008
Пермь, Пермский, Пермский край
Умер в результате тромбоза (оторвался тромб). Похоронен 29.09.2008 на кл. "Южное" г. Перми рядом с Кетовыми.
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