Киприянов Игорь Ростиславович
Место рождения
Дата рождения05.07.1951
Дата смерти27.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951
Бракосочетание
15.06.1974
Рождение ребёнка
09.05.1975
Сын: Киприянов Ростислав Игоревич
Мать ребёнка: Киприянова Галина Константиновна
Развод
27.09.1983
Бракосочетание
Около 1983
Рождение ребёнка
25.11.1985
Дочь: Сыстерова Дарина Игоревна
Мать ребёнка: Киприянова Лидия Александровна
Смерть
27.09.2008
Умер в результате тромбоза (оторвался тромб). Похоронен 29.09.2008 на кл. "Южное" г. Перми рядом с Кетовыми.