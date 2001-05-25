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Обрубова Анастасия Сергеевна
Обрубова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2001
Пол
Женский
Отец
Обрубов Сергей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Обрубова (Губская) Елена Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2001
Отец:
Обрубов Сергей Владимирович
Мать:
Обрубова Елена Викторовна
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