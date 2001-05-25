Обрубова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2001

Отец: Обрубов Сергей Владимирович

Мать: Обрубова Елена Викторовна

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