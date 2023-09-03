Сорокина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1947

Отец: Воробьев Николай Алексеевич

Мать: Воробьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1969

Дочь: Щербинина Александра Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Сорокин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Геннадий

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