Сорокина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1947
Рождение ребёнка
02.10.1969
Дочь: Щербинина Александра Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Сорокин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Геннадий