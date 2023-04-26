Вислогузова Феврония Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вислогузов Иван Нестерович
Отец ребёнка: Вислогузов Нестер Петрович
Пропал без вести.
Рождение ребёнка
15.07.1936
Сын: Вислогузов Александр Нестерович
Отец ребёнка: Вислогузов Нестер Петрович
Село Гороховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вислогузова Мария Нестеровна
Отец ребёнка: Вислогузов Нестер Петрович
Смерть
Неизвестно