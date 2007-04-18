Латухин Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1931
Дата смерти18.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латухина (Говорухина) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
20.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латухина (Говорухина) Любовь Павловна
Смерть
18.04.2007