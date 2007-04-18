Латухин Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухин Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1931

Дата смерти

18.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931

Отец: Латухин Пётр Филлимонович

Мать: Латухина (Евграфова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латухина (Говорухина) Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латухина (Говорухина) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
20.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латухина (Говорухина) Любовь Павловна

Смерть
18.04.2007

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