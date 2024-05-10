Мария Степановна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ситных? Степан Трифонович

Мать: Нелида Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Семенович

Бракосочетание
03.?.1771

Муж: Мартин Семенович

Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Федор Григорьев.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Семенович

Рождение ребёнка
17.02.1776

Сын: Акинфей Мартинович

Отец ребёнка: Мартин Семенович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина (Арина) Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Семенович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Денис Мартинович

Отец ребёнка: Мартин Семенович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елизавета Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Семенович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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