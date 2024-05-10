Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ситных? Степан Трифонович
Мать: Нелида Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Семенович
Бракосочетание
03.?.1771
Муж: Мартин Семенович
Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Федор Григорьев.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1776
Сын: Акинфей Мартинович
Отец ребёнка: Мартин Семенович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина (Арина) Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Семенович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Денис Мартинович
Отец ребёнка: Мартин Семенович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елизавета Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Семенович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно