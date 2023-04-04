Платченко Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платченко Ефимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Платченко Никита Максимович

Отец ребёнка: Платченко Максим Михайлович

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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