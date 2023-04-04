Платченко Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Платченко Никита Максимович
Отец ребёнка: Платченко Максим Михайлович
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно