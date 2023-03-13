Красавин Козьма Елесеевич
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Красавин Елесей Иванович
Мать: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Красавина Василиста Ивановна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Красавина Анна Козьмовна
Мать ребёнка: Красавина Василиста Ивановна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Бракосочетание
До 1841 ст.
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Красавина Василиста Ивановна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно