Кротков Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротков Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1806

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1832

Жена: Кроткова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Кроткова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1838

Сын: Кротков Александр Степанович

Мать ребёнка: Кроткова Прасковья Петровна

Смерть
1849
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