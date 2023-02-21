Кротков Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1806
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Кроткова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1838
Сын: Кротков Александр Степанович
Мать ребёнка: Кроткова Прасковья Петровна
Смерть
1849