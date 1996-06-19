Петрусьев Яков Миллекаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусьев Яков Миллекаевич

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

19.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Петрусев Миллекай Петрусевич

Мать: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна

Бракосочетание
02.06.1958

Жена: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна

Рождение ребёнка
24.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна

Смерть
19.06.1996
Похороны
Неизвестно

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