Петрусьев Яков Миллекаевич
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1929
Дата смерти19.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
02.06.1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
24.09.1966
Похороны
Неизвестно