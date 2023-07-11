Семина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Альбина Геннадьевна
Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ипполитова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пигарева Зинаида Геннадьевна
Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно