Семина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Альбина Геннадьевна

Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ипполитова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пигарева Зинаида Геннадьевна

Отец ребёнка: Семин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Геннадий Николаевич