Яшкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яшкин Иван Терентьевич

Мать: Трясца Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестерина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Шестерина Татьяна Михайловна

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