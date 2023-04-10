Яшкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яшкин Иван Терентьевич
Мать: Трясца Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестерина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Шестерина Татьяна Михайловна