Барбаринская (Измайлова) Мария Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбаринская (Измайлова) Мария Силовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1838

Дата смерти

21.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1838

Отец: Измайлов Сила Васильевич

Мать: Измайлова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1867

Сын: Барбаринский Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Барбаринский Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбаринский Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Барбаринский Гавриил Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1905