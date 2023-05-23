Барбаринская (Измайлова) Мария Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1838
Дата смерти21.06.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1838
Рождение ребёнка
13.09.1867
Сын: Барбаринский Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Барбаринский Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаринский Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Барбаринский Гавриил Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1905