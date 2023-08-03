Ситдикова (Кочнева) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова (Кочнева) Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: Кочнев Константин Егорович

Мать: не указана

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