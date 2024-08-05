Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Осокин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
26.07.1780

Сын: Осокин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1782

Дочь: (Осокина) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1784

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1786

Сын: Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1795

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Осокин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
02.06.1800

Сын: Василий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1834

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