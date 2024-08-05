Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1780
Сын: Осокин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1782
Дочь: (Осокина) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1784
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1786
Сын: Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1795
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1800
Сын: Василий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Андреевич
Смерть
1834