Алексей uncle,son,brother — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей uncle,son,brother

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил grandfather

Мать: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яня sister, daughter,niece, cousin

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина wife,aunt

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина aunt,wife

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана