Алексей uncle,son,brother
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил grandfather
Мать: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яня sister, daughter,niece, cousin
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина wife,aunt
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина aunt,wife
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана