Корота Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1943
Дата смерти29.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1962
Отец ребёнка: Корота Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1965
Дочь: Корота Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Корота Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1973
Отец ребёнка: Корота Николай Иванович
Смерть
29.07.2015