Корота Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корота Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1943

Дата смерти

29.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1962

Сын: Корота Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Корота Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1965

Дочь: Корота Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Корота Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1973

Сын: Корота Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Корота Николай Иванович

Смерть
29.07.2015
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