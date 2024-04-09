Кулешова (Носова) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Носова) Ксения Дмитриевна

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
12.04.1912 ст.

Муж: Кулешов Иван Максимович &quot;Старший&quot;

Москва, город федерального значения Москва
Вступила в брак 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, Юрьевской волости, причисленная къ оной села Кипѣть крестьянка , православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1913

Сын: Кулешов Петр Иванович

Отец ребёнка: Кулешов Иван Максимович &quot;Старший&quot;

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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