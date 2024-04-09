Кулешова (Носова) Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869 ст.
Бракосочетание
12.04.1912 ст.
Вступила в брак 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, Юрьевской волости, причисленная къ оной села Кипѣть крестьянка , православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1913
Отец ребёнка: Кулешов Иван Максимович "Старший"
Смерть
Неизвестно