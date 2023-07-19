Вагина (Безгодова) Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1995
Развод 2000 год, Сургут Второй брак с Вагиным Игорем Николаевичем, Сургут, 03.06.2004
Рождение ребёнка
14.09.1996
Отец ребёнка: Здобнов Сергей Николаевич
Бракосочетание
03.06.2004
Второе замужество, расписались - была беременной Семеном, 8 мес.
Рождение ребёнка
23.07.2004
Сын: Вагин Семен Игоревич
Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.2006
Сын: Вагин Иван Игоревич
Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.2010
Сын: Вагин Павел Игоревич
Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.2019
Сын: Вагин Демид Игоревич
Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич