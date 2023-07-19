Вагина (Безгодова) Надежда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина (Безгодова) Надежда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безгодов Валерий Александрович

Мать: Самсонова Валентина Лаврентьевна

Бракосочетание
19.08.1995

Муж: Здобнов Сергей Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод 2000 год, Сургут Второй брак с Вагиным Игорем Николаевичем, Сургут, 03.06.2004
Рождение ребёнка
14.09.1996

Сын: Здобнов Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Здобнов Сергей Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
03.06.2004

Муж: Вагин Игорь Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Второе замужество, расписались - была беременной Семеном, 8 мес.
Рождение ребёнка
23.07.2004

Сын: Вагин Семен Игоревич

Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.05.2006

Сын: Вагин Иван Игоревич

Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.07.2010

Сын: Вагин Павел Игоревич

Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.08.2019

Сын: Вагин Демид Игоревич

Отец ребёнка: Вагин Игорь Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра