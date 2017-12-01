Прокопьева (Сорокина) Серафима Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1924
Дата смерти?.12.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Отец: Сорокин Захар
Мать: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
11.05.1955
Дочь: Долженко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Прокопьев Александр Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2017
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край