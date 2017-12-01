Прокопьева (Сорокина) Серафима Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Сорокина) Серафима Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

?.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Сорокин Захар

Мать: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
11.05.1955

Дочь: Долженко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Прокопьев Александр Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Александр Михеевич

Смерть
?.12.2017
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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