(Борисоглебский) Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Борисоглебский Авраамий Федорович
Мать ребёнка: не указана
село Тишково Серпуховского уезда
Смерть
1797
села Тишково Серпуховского уезда
Похороны
Неизвестно
села Тишково Серпуховского уезда