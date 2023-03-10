(Борисоглебский) Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисоглебский) Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Борисоглебский Авраамий Федорович

Мать ребёнка: не указана

село Тишково Серпуховского уезда
Смерть
1797
села Тишково Серпуховского уезда
Похороны
Неизвестно
села Тишково Серпуховского уезда
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