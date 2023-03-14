Сысоева Устинья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Устинья Филиповна

Место рождения

д.Сысоевская (Сабанцы)

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сысоев Федор Александрович

Отец ребёнка: Сысоев Александр Иванович

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
д.Сысоевская (Сабанцы)
Смерть
Неизвестно
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