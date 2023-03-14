Сысоева Устинья Филиповна
Место рожденияд.Сысоевская (Сабанцы)
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сысоев Федор Александрович
Отец ребёнка: Сысоев Александр Иванович
д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Сысоевская (Сабанцы)
Смерть
Неизвестно