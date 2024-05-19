Шитов Василий 02.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1956

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956

Отец: Шитов Григорий Филиппович

Мать: Шитова (Полуянова) Павла Федоровна

Рождение ребёнка
21.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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