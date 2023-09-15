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Юрков Иван

Место рождения

Кемуль, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1736

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Юрков Фока

Мать: не указана

Кемуль, Чайковский, Пермский край
Пермской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Юрков Василий

Мать ребёнка: Юрков Ксения

Фоки, Чайковский, Пермский край
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Юрков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Юрков Ксения

Рождение ребёнка
1765

Сын: Юрков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Юрков Ксения

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Юрков Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрков Ксения

Смерть
1828
Фоки, Чайковский, Пермский край
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
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