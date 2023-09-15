Юрков Иван
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Юрков Фока
Мать: не указана
Пермской губ.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Юрков Василий
Мать ребёнка: Юрков Ксения
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Юрков Ксения
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Юрков Ксения
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Юрков Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрков Ксения
Смерть
1828
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.