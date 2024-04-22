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Ларин Прокопий Григорьевич

Место рождения

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

17.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Данилина Анастасаия Прокопьевна

Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Виканова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.10.1932

Сын: Ларин Кузьма Прокопьевич

Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларин Евдокия Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух,
Смерть
17.12.1961
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: онкология,рак желудка
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