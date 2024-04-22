Ларин Прокопий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти17.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Рождение ребёнка
28.10.1923
Дочь: Данилина Анастасаия Прокопьевна
Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Виканова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
17.10.1932
Мать ребёнка: Ларин Евдокия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларин Евдокия Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух,
Смерть
17.12.1961
Причина смерти: онкология,рак желудка