Цыганкова -- Соломия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Цыганкова Улитта Васильевна
Отец ребёнка: Цыганков Василий Филиппович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Завьялово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно