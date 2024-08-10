Марина Иванова Около 1753 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Никифоров

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Поликарп Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
Около 1772 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Александр Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Фекла Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Васса Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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