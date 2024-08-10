Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Никифоров
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Поликарп Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Место жительства
Около 1772 ст.
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Александр Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Фекла Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Васса Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Никифоров
Смерть
Неизвестно