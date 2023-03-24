Божедомов Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1936
Дата смерти03.06.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Божедомова Нина Ивановна
Смерть
03.06.1994