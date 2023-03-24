Божедомов Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божедомов Геннадий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1936

Дата смерти

03.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936

Отец: Божедомов Дмитрий Никифорович

Мать: Божедомова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Божедомова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божедомова Нина Ивановна

Смерть
03.06.1994
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