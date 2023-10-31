Тищенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1903
Мать ребёнка: Тищенко ?
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко ?