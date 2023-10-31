Тищенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тищенко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Тищенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тищенко ?

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко ?

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