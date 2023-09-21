Воронин Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Иван Стефанович

Воронин Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Воронин Стефан Харламович

Мать: Воронина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воронин Яков Иванович

Мать ребёнка: Воронина Мария Кузьмовна

Рождение ребёнка
10.09.1865

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
26.12.1868

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Мария Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Евдокия Стефановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close