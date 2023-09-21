Воронин Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Воронина Мария Кузьмовна
Рождение ребёнка
10.09.1865
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
26.12.1868
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Мария Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно