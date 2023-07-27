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Ермоленко Филарет Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1911 по 01.10.1912

Сын: Ермоленко Александр Филаретович

Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Лукинична

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ермоленко Петр Филаретович

Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Наталья Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно