Ермоленко Филарет Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1911 по 01.10.1912
Сын: Ермоленко Александр Филаретович
Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ермоленко Петр Филаретович
Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно