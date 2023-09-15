Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.09.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма Иванщины 25.09.1909 Иван Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Васильевич Иванщины мать жена Наталия Сергеевна Калихновщины крестьянин Андрей Федорович Иванщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно