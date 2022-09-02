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Нафиков Темир Тимурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2022

Отец: Нафиков Тимур Робертович

Мать: Нафикова Эльвина Рамилевна

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