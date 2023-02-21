Свиридов Артём Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Артём Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Валерий Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова Ольга Георгиевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Ольга Георгиевна