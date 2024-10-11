Митрофанов Яков Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902
Отец: Прокофий (Проша) Митрофанов
Мать: Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Лесоруб
Образование
Неизвестно
3 класса
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
рядовой; красноармеец
Военная служба
10.08.1919
инженер ... 16 с.д.
Призыв на военную службу
03.12.1942
Всеволожский РВК, Ленинградская обл., Всеволожский р-н
Смерть
Неизвестно