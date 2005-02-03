Чернецов Севир Борисович
Место рождения
Дата рождения16.12.1943
Дата смерти03.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1943
Смерть
03.02.2005
Место жительства
По 2005