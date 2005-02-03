Чернецов Севир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернецов Севир Борисович

Чернецов Севир Борисович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

16.12.1943

Дата смерти

03.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1943
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
03.02.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close