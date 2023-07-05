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Сальников Игорь Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1999

Сын: Миодушевский Всеволод Игоревич

Мать ребёнка: Миодушевская Вероника Анатольевна

Рождение ребёнка
18.06.2002

Дочь: Миодушевская Полина Игоревна

Мать ребёнка: Миодушевская Вероника Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миодушевская Вероника Анатольевна