Сальников Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1999
Сын: Миодушевский Всеволод Игоревич
Мать ребёнка: Миодушевская Вероника Анатольевна
Рождение ребёнка
18.06.2002
Дочь: Миодушевская Полина Игоревна
Мать ребёнка: Миодушевская Вероника Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно